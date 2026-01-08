Mustafa Beyaz: Engelleri Aşan Dalış ve Kayak Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mustafa Beyaz: Engelleri Aşan Dalış ve Kayak Tutkusu

Mustafa Beyaz: Engelleri Aşan Dalış ve Kayak Tutkusu
08.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kaybolan bacaklarına rağmen ekstrem sporlarla hayata tutunan Mustafa Beyaz, cesaretini konuşturuyor.

RİZE'de geçirdiği trafik kazasında 2 bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (34), azmi ve spor tutkusu ile hayata tutunuyor. Su altı dalış sporunda elde ettiği başarılarla 'balık adam' ünvanını alan Beyaz, özel tasarladığı snowboard tahtasıyla Karadeniz'in karla kaplı zirvelerinde kayak yapıyor. Bir yandan da karın keyfini çıkartan Beyaz, "Ekstrem sporlar ve kayak, bana inanılmaz bir özgürlük katıyor" dedi.

Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu 2 bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, hayata sporla sarılıyor. Küçük yaşta merak sardığı yüzmeden vazgeçmeyen, su altı dalış sporunda uluslararası organizasyonlara katılan, elde ettiği başarılarla 'balık adam' ünvanını alan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avının yanı sıra kendine özel dizayn ettiği snowboard tahtası ile Karadeniz'in karlı zirvelerinde kayak yapıyor. Kentte memur olarak çalışan Beyaz, snowboard tahtasının üzerinde ustaca süzülerek, karın keyfini çıkarıyor.

'HAYATI YAŞAMAK İÇİN BİRAZ CESUR OLMAK GEREKİYOR'

Engeline rağmen zorlukları spor tutkusuyla aşan Beyaz, hayatta cesur olmak gerektiğini söyleyerek, "12 yaşındaydım. Bir otobüsün altında kalarak 2 ayağımı kaybettim. Tabii ayağımı kaybettikten sonra hayata dair bocaladığım dönemler oldu, çünkü çocuktum. Ama 'bu engelleri nasıl aşabilirim, kendime nasıl bir alan yaratabilirim' düşüncesi ve motivasyonu ile hayatıma devam ettim. Hayata dair yaşadığımız bütün olumsuzlukları öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Snowboard yapalı tam olarak 7 yıl oldu. Hayatı yaşamak için biraz cesur olmak gerekiyor. Özellikle ekstrem sporlar ve kayak, bana inanılmaz bir özgürlük katıyor. O dağdan aşağıya süzülür gibi kayış zaten anlatılmaz, yaşanır" dedi.

'EKSTREM SPORLARA TUTKULU BİR İNSANIM'

Ekstrem sporlara tutkulu olduğunu ifade eden Beyaz, "Ben ekstrem sporlara tutkulu bir insanım. Snowboard da bana özel olarak tasarlandı. 'Bu malzemeleri nasıl hazırlıyorsun' sorusuna gelirsek; önüme bir engel çıktığında, bu şartlara nasıl ayak uydurabileceğimi düşünüyorum. Mesela şu soketi karbon malzemeden kendim yaptım. İçine medikal silikon yerleştirerek kendime göre uyarladım. Tabii ilk yaptığımda olmadı; düştüm, kalktım, tekrar denedim. Çünkü bu tarz sporları yapmak için aynı zamanda cesur olmak da gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Beyaz: Engelleri Aşan Dalış ve Kayak Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:54:07. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Beyaz: Engelleri Aşan Dalış ve Kayak Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.