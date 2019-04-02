Son Dakika Haberleri: Mustafa Bozbey, seçim kurullarına itirazda bulundu

Mustafa Bozbey, seçim kurullarına itirazda bulundu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili sorun tespit ettikleri sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.

Mustafa Bozbey, seçim kurullarına itirazda bulundu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili sorun tespit ettikleri sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:19 

belediye başkan adayı, Bursa, Mustafa Bozbey, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Bozbey, seçim kurullarına itirazda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]