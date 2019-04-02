Mustafa Bozbey, seçim kurullarına itirazda bulundu
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili sorun tespit ettikleri sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili sorun tespit ettikleri sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:19
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