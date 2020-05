Mustafa Denizli:

Türkiye Futbol Federasyonu bir tarih açıkladı; 12 Haziran diye... Bu tarih erken midir, değil midir onu önümüzdeki bir aylık süreçte göreceğiz. 'Mutlaka olacak' diye bir şey yok. İnsan sağlığı bizim birincil önceliğimiz. Şimdi düşünelim; bugün hafta sonları hariç her gün birçok insan belli koşullarda; AVM dahil, belli mekanlara girip çıkabiliyor. Değerlendirecek olursak; sosyal yaşam içerisinde seyircisiz oynanacak maçlarda stadyumlar buralardan daha az risk taşıyan mekanlar. Kulüpler, futbol takımları dahil bütün ilgili personele test yapıp, sonuçlarına sahip olacaklar. O gün şartlar ne olur bilemiyoruz. Eğer gerekirse liglerin başlama tarihi temmuz ayına da kayabilir. Ben 'şartlar ne olursa olsun oynansın' diyenlerden değilim. Çünkü burada görev yapacak sporcu, teknik adam ve personelin, keza hakemlerin mental olarak hazır olmaları çok önemli. Psikolojisi normal olmayan sporcular, fizik ve performans olarak da normal olamazlar. Çünkü psikolojik bozukluk, fiziksel kapasiteyi de olumsuz etkiler.



LİG BAŞLADIĞINDA BÜYÜK BİR BOŞLUK DOLACAK



Koşullar düşündüğümüz gibi olursa, yaklaşık 40 milyon insanın yaşamında büyük bir eksiklik giderilecek. Şu anda 65 üstü ve 20 yaş altı 26 milyon kişi evde vakit geçirmekte zorlanıyor. Futbol başladığı zaman büyük bir boşluk dolacak. Burada bir şeyi ihmal etmemek lazım. Bu maçları toplu olarak izlenecek mekanların da olmaması gerek. Sporcular direnç ve bağışıklık olarak daha güçlü yapıdadırlar. Yaşları da 20 ile 35 arası değişen insanlardır oyuncular. Muhtemelen Ramazan Bayramı'ndan sonra önümüzü daha rahat görebileceğiz. Uzmanlar diyor ki; "Programlara uymazsanız ikinci dalga gelir" ki bu daha büyük sıkıntı yaratır. Bütün bunları gözardı etmeden doğru kararlar almak zorundayız. Ben ligin devam etmesine bu koşullar çerçevesinde taraftarım. Ancak bir insan canı, ligin oynanmasından daha değerlidir.



BUNDESLIGA HEPİMİZE BİR FİKİR VEREBİLİR



Önümüzde, bizden önce başlayacak Bundesliga var. Bu bize biraz fikir verme açısından yardımcı olabilir. Şunu da görüyorum ki; bilim insanları ve bakanlıklar ne önerirse önersin, bizim insanlarımız bildiğini okuyor. Bunlar yerine geldiğinde ülkenin her yaş grubundan insanın yaşam şekli daha renkli olacaktır. İşte bu rengin en büyük parçası şüphesiz futboldur. Bütün koşullar sağlanırsa, futbol şenlik olur. Tersi durumda ise telafisi çok zor olacak bir durumda kalabiliriz. Özellikle futbolcular bu güveni hissetmezse, oynanacak maçların hiçbir keyfi olmaz. Maçlar seyircisiz oynanacağına göre burada teknolojiye çok ihtiyacımız olabilir. Tribünleri bilgisayarlarla doldurulup ses efekti ile desteklenilmesi önemli bir eksikliği görsel olarak giderebilir. Seyahatler ve konaklama o gün nasıl olacak? Birçok şehre uçuşlar yok. O tarihte açılır mı, bilmiyoruz. Açık olmasa bile Türkiye Futbol Federasyonu ve THY'nin iş birliği ile bu sorun ortadan kalkabilir.



MAÇLAR SIKIŞTIRILMIŞ FİKSTÜRLE OYNANABİLİR



Hava şartları yılın en sıcak günlerine denk geleceği için su, tuz ve mineral kaybı normalin üzerinde olacak. 12 Haziran koşulları hazır olmazsa, bir süre ertelenme şansına da sahip olabiliriz. Hatta sıkıştırılmış maç programları ile bunu rahatlıkla başarabiliriz. Tabii ki burada yayıncı kuruluş ve kulüplerin fedakarlığı kaçınılmaz olacaktır. Yayıncı kuruluşun fedakarlık yaparak hafta içine maçlar konulmasıyla 8 maçlık bölümü tamamlamak kısa sürede mümkün olacaktır. Gayet tabii yayıncı kuruluş da kendisini düşünüyor. Ancak olağanüstü şartlar bazen fedakarlığı gerektirir. Sadece yayıncı için değil, seyircisiz maçlar kulüplerin de maddi kayıplarına neden olacaktır. Ama neticede UEFA'ya bu sezon Avrupa kupalarına gidecek takımlarımızı da bildirmek gerekiyor. Ara vermeden 2020- 21 sezonuna devam edebiliriz. Tıp, bilim ve insanlık el ele verip bu zorluğu aşabilirler.



FUTBOL YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI



Şunu unutmamak lazım; bu sektörden ekmek yiyen on binler rahatlayacak, milyonlarca insanın yaşam damarlarından biri olan ve hatta en önemlilerinden olan futbol, keyifle devam edecektir. Aksi takdirde altından kalkılamaz bir tablonun parçası oluruz. Mevsim itibariyle bahsettiğim şartlardan ötürü 4 veya 5 oyuncu değişikliği, 2'si devre arasında olmak koşuluyla oyun fazla kesilmeden oyuna devam ederek futbolcu sayısı artırılabilir. Her şey normale döndüğünde futbol da kendi normallerine dönecektir. Bu alanda görev yapan kulüplere, teknik adamlara, sporculara ve hakemlere destek verilmelidir. Salgının olumsuz ortamından olarak bir an evvel çıkıp sportif ve sosyal yaşamdaki normalimizi buluruz. Futbol, yaşantımızın ayrılmaz bir parçası. Ama koşullar elverişli olduğu müddetçe. Sonuç olarak liglerin başlaması insanların daha duyarlı davranmasıyla doğru olacaktır. İnsanların daha doğru davranışı Bakanlık ve Bilim Kurulu'nun kararıyla olacak.