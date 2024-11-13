Mustafa Filmi Avrupa'da!

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(İSTANBUL) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk döneminin konu alındığı "Mustafa" filmi, 25 Ekim'de vizyona girdi. Yolculuğuna Türkiye çapında 300'den fazla salonda izleyiciyle buluşarak başlayan film, şimdi de Avrupa'daki çocuklarla buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" animasyon filmi, özellikle ara tatildeki öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Üç haftadır vizyonda olan film, şimdiden 300 bin izleyiciyi yakalamayı başardı. Tarihçi yazar Erol Mütercimler'in tarih danışmanlığında hazırlanan ve Atatürk hakkında ilk animasyon film olma özelliğini taşıyan "Mustafa" şimdi de Avrupa'daki çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da engellenmeye çalışılmıştı

Film, Türkiye'de vizyona girdiği tarihlerde Avrupa'da da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu ancak Avrupa'da yaşanan yasaklama girişimi buna engel oldu. Bu gelişmenin Türkiye'nin gündemine yerleşmesi ve siyasetten sanat camiasına kadar binlerce kişinin Avrupa'da yaşananlara #MustafamaDokunma etiketiyle tepki göstermesi üzerine, filmin yapımcıları Avrupalı dağıtımcı ve sinema salonlarıyla yeniden masaya oturdu. "Mustafa" filmi, yarın Almanya ve Avusturya'da izleyicilerle buluşacak.

Avrupa'nın yanı sıra Türkiye gösterimleri de gelecek haftalarda devam edecek film, an itibarıyla 290'dan fazla salonda gösteriliyor.

Bir animasyon serisinin ilk bölümü olan "Mustafa", gelecek her yıl serinin bir diğer filmi yayınlanacak şekilde devam edecek. İkinci film olan "Kemal"de de Atatürk'ün gençlik dönemi, üçüncü filmde yetişkinlik dönemi, dördüncü filmde ise yaşının ilerlediği hayatının son dönemleri ele alınacak.