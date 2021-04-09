Mustafa Helvacıoğlu: "Keşan'da tek yürek olarak büyük bir aileyiz" - Son Dakika

Keşan Belediyesi 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden konser düzenlendi.

Saat 20.30 sıralarında Selim Sesler Konferans Salonu'nda başlayan konserde Salih Zülüfoğlu ve Keşanlı Yaşam şarkılarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

"Yaptıkları işler ile Keşanlı müzisyenlerimizin yükselişinde pay sahibi olacaklar"

Konserde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında konser düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün bu kapsamda; tertemiz kalpli iki kardeşimiz ile sizlerin karşısındayız. Onları Türkiye çok sevdi, bizlerin yaptığı gibi bağrına bastı. Bizleri kırmayıp bugün vatandaşlarımız için bu pandemi günlerinde stüdyolarını işlerin arkada bırakıp vatandaşlarımız için geldi. Bu kıymetli kardeşlerimizden biri Keşanlı Yaşam. Hem sanatıyla hem de adıyla Keşan'ımızı layıkıyla temsil ediyor. Kendisini gururla izliyor ve keyifle takip ediyoruz. Yakında Tempo TV'de de bir programa başlayacak. Kendisine başarılar diliyor ve en kısa zamanda stüdyolarında ziyaret etme sözü veriyorum. Bir diğer kıymetli sanatçımız ise Salih Zülüfoğlu. Onu Popstar yarışması ile tanıdık.2018 yılı şampiyonluğunu da hayranlıkla takip ettik ve destekledik. Bu mütevazi kardeşimiz de bugün bizleri kırmadı ve seve seve aramızda olmayı kabul etti. Kendilerine can-ı gönülden başarı dileklerimi iletiyorum. Biliyorsunuz ki; bizim bir sloganımız vardı. 'Türkiye'nin müzisyenleri Keşan'dan çıkacak' diye. İşte birbirinden başarılı iki rol model kardeşimiz… Bu iki kardeşimiz de tıpkı dünyaca ünlü klarnet virtüözümüz Serkan Çağrı ve şu an içinde bulunduğumuz tiyatro ve konferans salonuna ismini verdiğimiz rahmetli Selim Sesler gibi; yüreği müzik ve sanat ile atan kardeşlerimize rol model olacaklar. Yaptıkları işler ile Keşanlı müzisyenlerimizin yükselişinde pay sahibi olacaklar. Bugün gönlü güzel bu iki kardeşimize de Keşan Belediyesi ve tüm vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

"Bu ülke bugüne kadar Romanlardan hiçbir zarar görmemiştir"

Keşan'ın; birlik ve kardeşliğin hakim olduğu, paylaşma kültürünün öne çıktığı kadim topraklar olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bu yönüyle Keşan yeni dönemde; paha biçilemez bir tabloya sahip olmuştur. Gönlü güzel, dünyaları renkli, güler yüzün sözlük karşılığı Roman vatandaşlarımız, yeni Keşan'ın kapılarının kardeşlik duygularıyla açıldığının en büyük ispatıdır. Bugün Keşan; Roman vatandaşlarımız ve sahip olduğumuz maddi-manevi tüm dinamikleri ile geleceğe güçlü bir şekilde yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu anlamda biz Keşan'da tek yürek olarak; büyük bir aileyiz. Kültürel zenginliğimizi besleyen farklı aidiyetlerimizin, bu topraklarda kök salan birlikteliğimizi daha da güçlü kılacağına inancımız tamdır. Bu ülke bugüne kadar Romanlardan hiçbir zarar görmemiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Romandan terörist çıkmaz, Romanlardan bölücü çıkmaz, Romandan hain çıkmaz. Bu anlamda Keşan'ımızı romansız düşünmek bile içimizi karartmaya yeter. Belki pandemi şartlarından dolayı kısıtlı imkanlara sahip olsak da başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere; roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vereceğimize söz veriyoruz. Ama şunu da özellikle istiyorum; Roman kardeşlerim çocuklarının eğitimine özen göstersin. Roman kardeşlerimizi doktor olarak, işletmeci olarak görelim istiyorum. Niçin Roman çocuklarının hayali küçük olsun? Temsilcilerinizi belediye meclisimize gönderdiniz, ama yeterli değil. Büyükşehir meclislerine, TBMM'ne daha fazla temsilci göndermeliyiz. Ulusal çapta ve dünyada ses getiren çok daha fazla sanatçımız olmalı. Ben bu duygu ve düşünceler ile Keşanlı roman kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor, mutluluk ve sağlık dolu yarınlar temenni ediyorum." dedi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 1 saat süren konseri binlerce kişi izledi.