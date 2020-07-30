Mustafa Kapı'nın yeni takımını duyurdular!

Fransa Ligi takımlarından Lille, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı.

İtalyan basınının haberine göre ise bu transfer artık sonlandı. İtalyanlara göre Mustafa Kapı, Fransız ekibiyle sözleşme imzalamaktan bir adım uzakta...

Genç futbolcu, Lille ile sözleşme imzalarsa Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın dördüncü Türk futbolcusu olacak.