Mustafa Kaplan: "VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?" - Son Dakika

Mustafa Kaplan: "VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?"

16.01.2021 03:21

- Mustafa Kaplan: "VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?

- Mustafa Kaplan: "VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?" dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bir kere sahadaki yapılan mücadele, özellikle oyuncularımın isteği ve arzusu, ben hepsinden memnunum. Risk alarak maçı da çevirmek istedik ama olmadı. Aslında bakarsan konuşacak çok şey var. Türk futbolu adına üzgünüm. Sahada futbol oynamaya çıkmış bir Gençlerbirliği vardı. Karagümrük'üde kazandıkları için tebrik ediyorum. Kazandılar. Onları kutluyoruz. İlk yarıda rakibe hiç pozisyon vermeden kendi yaptığımız bireysel hatalardan bir anda 2-0 geriye düştük. Biz genç bir takımız, genç oyunculara şans vererek ligimize devam ediyoruz ama bu genç oyuncularımızın emeğinin de saha da kaybolup gitmemesi lazım diye düşünüyorum. İlk yediğimiz golde, penaltı mı değil mi, içeride mi dışarıda mı? Ona bakmak lazım. Ben hep şunu söylüyorum VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu? VAR'daki takım arkadaşlarımızın her maçta çok dikkatli olmaları lazım çünkü bir emek veriyorsun burada 90 dakika. Bu emeğin VAR'dan verilen bir kararla gitmesine biz üzülüyoruz. VAR'ında verdiği karar doğruysa saygı duyuyoruz. Ben maçı yöneten hakem arkadaşların yerinde olsam hep kendi bildiklerimi yaparım. VAR beni uyarıyorsa gidip karar verebilirim ona da saygı duyuyorum" diye konuştu.

"Hakem arkadaşlarımızın İngiltere Ligi'ni izlemelerini tavsiye ederim"

Kaybetmeyi düşünmediklerini belirten Kaplan, "Yine söylüyorum ikinci yarı bulduğumuz üretkenliğimiz, maçı kazanma isteğimiz, arzumuz hepsi yerindeydi ama ne yazık ki biz hücum yaparken yediğimiz üçüncü golde rakibin yarı sahasında oyuncumuza yapılan bir faul var. Yine VAR'ın verdiği bir karar var. Ben isterdim ki bugün maçı yöneten hakem arkadaşımız kendi kararlarını verseydi ama VAR'ın söyledikleri hakem arkadaşlarla aynı fikirde oldularsa saygı duyarım. Bütün hakem arkadaşlara ben hiç bugüne kadar kötü konuşmadım kötü konuşmam. Saygı duyuyorum. Onlar da futbolun bir parçasıdır ama üzüntü olan bizim bugün hiç kaybetmeyi düşünmediğimiz bir maçı kaybettik. Hakem arkadaşlarımızın İngiltere Ligi'ni izlemelerini tavsiye ederim. Ufacık şeylere düdük çalınmıyor orda ama biz bugün yapmak istediklerimizi ikinci yarı yaptık ama her şeye rağmen maçı da kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz" şeklinde konuştu.

"Türk hakemlerinin hepsine güveniyorum ama bu maçı tekrar seyretsinler"

Maçın dördüncü hakemi ile yaşanan gerginliğe de değinen Mustafa Kaplan, "Bizim en büyük sıkıntımız 4. hakem arkadaşlarla. İnsan ister istemez maçın içerisinde kendi kaybediyorsun, çizgiyi aşıyorsun, bu normal. Bana göre 4. hakemlerin biraz tolerans sağlaması lazım. Kulaklıktan orta hakemi uyarıp, bize kart göstermesi bana göre doğru değil. İster istemez kartı gördükten sonra sen daha çok dikkat ediyorsun daha çok sakin olmaya çalışıyorsun ama biz de kenardan oyuncularımızı motive etmek için işimiz bu. Hakem arkadaş 'Bize güvenin' dedi. Evet ben Türk hakemlerinin hepsine güveniyorum ama bugün gitsinler bu maçı tekrar seyretsinler. Benim onlara da kırgınlığım dargınlığım yok ama ben tekrar söylüyorum futbol oynamak isteyen bir takım var. Bu takımı ne olursun frenlemeyelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Kaplan: VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?
Mustafa Kaplan: VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?
Mustafa Kaplan: VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?
Mustafa Kaplan: VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?

Fatih Karagümrük, Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Kaplan: 'VAR Türk futboluna ne verdi, ne faydası oldu, ne gibi artıları oldu?' - Son Dakika Spor


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