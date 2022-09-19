Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

19.09.2022 13:39
Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Giresun Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında gerçekleştirilen törende, Atatürk'ün Giresun'a gelişi canlandırıldı. Deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Enver Ünlü'ye teslim edildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, hem ülke hem de Giresun için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 42. ve 47. gönüllü alayların şehri Giresun'umuza gelişinin 98. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Bugünü, o gün yaşanan heyecan ve coşkuyu aynı şekilde gururla ve kalpten yaşıyoruz." dedi.

Yüzlerce yıldır vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerin, ülkenin bugünlere ulaşmasının en büyük teminatı olduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın, her karış toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği bu aziz vatan, bugün de aynı mücadele ruhu ile gelecek nesillere aktarılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Osman Ağa'mızın, Hüseyin Avni Alpaslan'ın, 42'nci, 47'nci gönüllü alayların, milli mücadele kahramanlarımızın, şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu aziz vatana sahip çıkacağımızı herkesin bilmesini istiyorum."

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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