Mustafa Kocabaş, Altınordu'dan Ayrıldı

21.01.2026 11:22
21 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş, Altınordu ile sözleşmesini feshedip Bursa Yıldırımspor'a transfer oldu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasından kurtulma yarışı veren Altınordu'da sol bek Mustafa Kocabaş yuvadan uçtu. Ara transfer döneminde Altınordu'nun 38 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'i transfer etmesinin ardından Mustafa kulüple vedalaştı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunma oyuncusu yönetimle karşılıklı anlaşarak 2027'de bitecek sözleşmesini feshetti. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde 10, kupada 1 müsabakada görev yapan Mustafa, 3'üncü Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'la 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Mustafa geçen sezon Efeler 09 SFK'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: DHA

