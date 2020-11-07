TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Ankaraspor olarak maç içerisinde çok iyi çalıştığımıza inanıyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Öncelikle geçen hafta Ankaraspor'un başına gelmiştik ekibimle birlikte. Hem oyuncuları tanımak için hem de bizim için büyük bir fırsat olmuştu. Geldiğimizde zaten kupa maçını oynamıştık, Pazarspor maçını. Arkasından da Bursaspor maçını. Oyuna baktığınız zaman özellikle ikinci yarı oyuna hükmeden, kanatlardan hücumu, merkezden hücumu, pas ve destekleri iyi yapan bir takımım var. İkinci yarı net iki üç tane yüzde yüz pozisyonumuz vardı. Atsak şu anda galip gelecektik. Bir penaltı pozisyonumuz var, penaltı olabilir diyorlar ona bakmak lazım. Ama biz Ankaraspor olarak maç içerisinde çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. İyi mücadele etti oyuncularım. Özverili oynadılar. Son vuruşlarda biraz daha becerikli olsaydı biz bugün Bursaspor maçından galip gelecektik. Ama olsun canları sağ olsun. Şimdi önümüzde bir milli ara var. Milli arada da oyuncularla birlikte oyun sistemini oturtacağız. Bizim istediğimiz oyun sistemini oturtacağız oyuncularla. Onları da zaten hallettikten sonra inşallah daha iyi bir Ankaraspor izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankaraspor kalecisi Emre Koyuncu'nun maçtan 5 saat önce kuzeninin vefat etmesi üzerine de konuşan Özer, "Kaleci Emre Koyuncu'nun alnından öpüyorum. 5 saat önce 20 yaşında kuzeni vefat etti. Ona rağmen çıktı 90 dakika mücadele etti. Yani gerçekten çok duygulandık. Kuzenine de Allah'tan rahmet diliyorum, Emre'ye de başı sağ olsun diyorum. Gerçekten kolay değil, kolay değil. Onun için Emre'ye bu özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA