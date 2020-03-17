Son Dakika › Magazin › Mustafa Sandal karantinaya mı alındı? Ünlü şarkıcıdan Corona Virüs açıklaması geldi - Son Dakika Magazin
Mustafa Sandal karantinaya mı alındı? Ünlü şarkıcıdan Corona Virüs açıklaması geldi
6 saat önce
Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki Corona Virüs iddialarına yanıt verdi.
Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki Corona Virüs iddialarına yanıt verdi.
"HERKES GİBİ EVDEYİM VE ÇALIŞIYORUM"
Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak "Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44
Son Dakika Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor