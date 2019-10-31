Mustafa Sandal: Mod şarkısı pop müziği atağa geçirecek!
1 saat önce
Mustafa Sandal Watergarden Konseri'nde Zeynep Bastık ile yeni şarkıları Mod ile ilgili "Pop'u atağa geçirecek" dedi.
Mustafa Sandal Watergarden Konseri'nde Zeynep Bastık ile yeni şarkıları Mod ile ilgili "Pop'u atağa geçirecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46
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