Son Dakika Haberleri: Mustafa Sandal: Mod şarkısı pop müziği atağa geçirecek!
Son Dakika Magazin Mustafa Sandal: Mod şarkısı pop müziği atağa geçirecek!

Mustafa Sandal: Mod şarkısı pop müziği atağa geçirecek!

1 saat önce

Mustafa Sandal Watergarden Konseri'nde Zeynep Bastık ile yeni şarkıları Mod ile ilgili "Pop'u atağa geçirecek" dedi.

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Mustafa Sandal Watergarden Konseri'nde Zeynep Bastık ile yeni şarkıları Mod ile ilgili "Pop'u atağa geçirecek" dedi.

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Mustafa Sandal: Mod şarkısı pop müziği atağa geçirecek!

Mustafa Sandal, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46 
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