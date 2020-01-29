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Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum
6 saat önce
"Beni Ağlatma" adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: "Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım.
"Beni Ağlatma" adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: "Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım." Sandal, ısrarlı sorular üzerine "Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor" diyerek uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:33
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