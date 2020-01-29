Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum - Son Dakika Magazin

Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum

6 saat önce

"Beni Ağlatma" adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: "Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım.

Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum, System.String[]

"Beni Ağlatma" adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: "Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım." Sandal, ısrarlı sorular üzerine "Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor" diyerek uzaklaştı.

Defne Samyeli, Sandal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:33 
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