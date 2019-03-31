Son Dakika Haberleri: Mustafa Savaş, "Aydın'da Güzel Bir Netice Elde Edeceğiz"

Mustafa Savaş, "Aydın'da Güzel Bir Netice Elde Edeceğiz"

46 dakika önce

Mustafa Savaş, "Aydın'da güzel bir netice elde edeceğiz"AYDIN - Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oyunu kullandı.

Mustafa Savaş,
Mustafa Savaş, "Aydın'da güzel bir netice elde edeceğiz"

AYDIN - Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oyunu kullandı.
Aydın Efeler Sosyal Bilimler Lisesi 2185 nolu sandıkta oyunu kullanan Cumhur İtifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, bugün akşam güzel bir netice elde edeceklerini açıkladı.
Savaş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "17 ilçemizde ve Büyükşehir'de güzel bir kampanya dönemi yaşadık. Neticelerinin ülkemize milletimize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şölen havası içerisinde bir kampanya yaşadık. Projelerimizi anlattık, kabul gördü, güzel bir teveccüh vardı. Neticelerinin güzel olacağına inanıyorum. Aydın vilayeti olarak bugün akşam güzel bir netice elde edeceğiz. Nisan ayından itibaren ilimize yeni bir dönem başlayacak. Hizmet dönemi başlayacak, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, Aydın, Yerel
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