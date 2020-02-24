Mustafa Yıldızdoğan ve Atilla Yılmaz konseri - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Yıldızdoğan ve Atilla Yılmaz konseri - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Mustafa Yıldızdoğan ve Atilla Yılmaz konseri - KAHRAMANMARAŞ

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Atilla Yılmaz'ın katılımıyla "Kurtuluş Gecesi" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Atilla Yılmaz'ın katılımıyla "Kurtuluş Gecesi" düzenlendi.

MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Merkez Spor Kompleksinde düzenlenen etkinlikte, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden kurulma temellerinin atıldığını söyledi.

O dönem, düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam'ı, Çakmakçı Sait'i, Senem Ayşe'yi, Arslan Beyi, Mıllış Nuri'yi ve mücadele eden bütün şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Doğan, "Türk milleti var olduğu günden bugüne kadar her zaman ezanı, bayrağı, vatanı için şehit vermeye devam ediyor. Bu toprağın birliği için vermeye de devam edecektir. Türk'ün Türk'ten başka asla dostu yoktur. Bu bayrağı indirmek ve bu ezanlarımızı dindirmek için 15 Temmuz'da hain FETÖ papazının saldırısına uğradık. Bu saldırı sadece bir darbe değil, aslında bu saldırı bir iç savaş çıkartma hazırlığıydı." dedi.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Kayış ise Kahramanmaraş halkının o dönem verdiği mücadele ile Türk'ün esaret zincirini nasıl kırdığını tüm cihana gösterdiğini söyledi.

12 Şubat 1920'de eşine az rastlanır bir destan yazıldığına dikkati çeken Kayış, "Maraş halkının kutsiyetinin ayaklar altına alınmasına ve bayrağının indirilmesine, hürriyetinin kısıtlanmasına tahammülü yoktur. Maraş demek, fedakarlık, bayrak, hürriyet ve kahramanlık demektir. 100 yıl önce Maraşlı, muazzam bir başkaldırıyla bu toprakları tescillemiş ve ebediyen mühürlemiştir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından önce Atilla Yılmaz ve Mustafa Yıldızdoğan, konser verdi.

Etkinliğe, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Yıldızdoğan ve Atilla Yılmaz konseri - KAHRAMANMARAŞ

Mustafa Yıldızdoğan, Atilla Yılmaz, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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