Müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu - Son Dakika

Müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

7 saat önce

Aksaray'da müstakil bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu, System.String[]

Aksaray'da müstakil bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Topakkaya beldesi Fatih Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Ali Akça'ya (46) ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Sıçrayan kıvılcımlar ilk olarak odanın kapısının arkasında asılı olan kıyafetleri tutuşturdu. İşe gitmek için hazırlanan ev sahibi Hamza Ali Akça'nın oğlu Mustafa Akça (23) olayı fark ederek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Kıyafetlerden yükselen ateşin hasır tavanı tutuşturmasıyla yangın bir anda büyüdü. Hasır tavandan yanarak düşen tahta parçası odada bulunan televizyonu patlamasına neden oldu. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, İtfaiye, Akça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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