Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
03.01.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri 18 yaşındaki genci muştalarla öldüresiye dövüp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine sebep olan ve 1,5 ay içerisinde tahliye edilen iki şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın tahliye kararlarına itirazı üzerine her iki şüpheli de yeniden gözaltına alındı.

Konya'da kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri 18 yaşındaki genci muştalarla öldüresiye dövüp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine sebep olan iki şüpheli, 1,5 ayda tahliye edildi.

MUŞTALARLA DÖVEREK KÖR ETTİLER

Sabah'ın haberine göre; 11 Kasım'da merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Muştalarla darp edildiği ileri sürülen Ali Ilgın'ın sağ gözü görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınan 19 yaşındaki M.H.İ. ve 18 yaşındaki E.S., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Ilgın ifadesinde, "M.H.İ. ve E.S. benim eski kız arkadaşımla takılıyorlardı, onlarla 5-6 ay önce tanıştım. Sosyal medyadan bana küfür ettiler ama kavga etmedik. Olay günü E.S. ile tartışıp kavga ettik. E.S. özür dileyeceğini söyleyip beni çağırdı. Buluştuk, biz yürürken önümüzü bir araç kesti. İçerisinden M.H.İ. ve R.Ö. isimli kız indi. M.H.İ. bana bıçak çekti. Ben bıçağa tekme atıp yere düşürdüm. M.H.İ. ve E.S. muşta çıkartıp beni darbetmeye başladılar" dedi.

ELLERİ VE KIYAFETLERİNDEKİ KANLA VİDEO ÇEKTİLER

M.H.İ. ve E.S.'nin, Ali Ilgın'ı darbettikten hemen sonra sosyal medyada paylaştıkları video da ortaya çıktı. Videoda eğlenceli anları dikkat çeken ikilinin üzerindeki kıyafetlerde ve ellerinde Ilgın'ın kanı olduğu görüldü.

1,5 AYDA TAHLİYE OLDULAR

M.H.İ 19 Aralık'ta, E.S. ise 24 Aralık'ta tahliye edildi. Tahliyenin ardından bir araya gelerek poz veren ikili, "Birimiz erken çıktı, birimiz geç ama aynı suç aynı kader dışarısı şimdi şahidimiz" yazdı.

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın tahliye kararlarına itiraz etmesinin ardından yeni iki şüpheli de yeniden gözaltına alındı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "11/11/2025 tarihinde Konya'da meydana gelen darp olayı ile ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup,13/11/2025 tarihinde tutuklanan ve biri 19 Aralık diğeri 24 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmıştır."

Güvenlik, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:53:39. #7.11#
SON DAKİKA: Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.