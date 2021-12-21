MÜSTEHCEN İÇERİKLİ ÇOCUK VİDEOSU İNDİREN 6 SANIĞA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

CEP telefonlarında cinsel içerikli çocuk videoları bulunduran tutuklu 6 sanığın "Müstehcen ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Mahkeme ilk duruşmada, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Erişkin videosu almak için ücret gönderdiklerini iddia eden sanıkların Telegram üzerinden satın aldıkları görüntüler için 17 liradan, 104 liraya kadar para gönderdikleri ortaya çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut T., Abdulkadir Y., Aytaç A., Emrullah K., Batuhan G. ve Muhammet O. getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

İstanbul'da Telegram uygulamasında "Berke" isimli bir kişinin, sohbet gruplarına girerek çocuğun cinsel içerikli videolarını ücret karşılığı satıldığının reklamını yaptığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık inceleme başlattı. Yapılan incelemede uygulamada "Berke" adını kullanan kişinin Mahmut T. olduğu tespit edildi. Mahmut T.'nin hesaplarına videolar için ücret gönderen 5 şüpheli belirlendi. Mahmut T. ile 5 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ASLINDA TALEBİM ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ İLE İLGİLİ DEĞİLDİ"Duruşmada savunma yapan Muhammet O., erişkin videoları almak için ücret gönderdiğini, bilgisayarına kaydetmediğini ve izlemediğini öne sürdü. Muhammet O. görüntüleri nasıl elde ettiğine ilişkin ise "Davet üzerine Telegram uygulamasında sohbet grubuna girdim. Beni davet eden kişi belli değil. Bana çoklu videolar gönderildi. Aralarında çocukların da görüntüleri varmış, video çok fazla olduğu için görmedim. Aslında talebim çocuk görüntüleri ile ilgili değildi. Suç olduğunu bilmiyordum" şeklinde savunma yaptı. Okur, "104 lira ücret göndermiştim. Para gönderip görüntü istediğim kişiden 'çocuk pornosu gönder' demedim. Erişkin pornosu istedim. Suçu kabul etmiyorum" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN PARAYI GÖRÜNTÜLER TELEFONUMA GELDİĞİNDE GÖNDERDİM"Sanık Abdülkadir Y. ise savunmasında Telegram uygulaması üzerinden bir kişiyle görüştüğünü söyleyerek "Bana yetişkin içerikli görüntüler atacağını söyleyen Berke rumuzlu bir kişinin banka hesabına 17 lira gönderdim. Gönderdiğim hesap da Mahmut T.'ye aittir. Ben sadece ismine gönderdim, kendisini görmedim. Kendisi parayı göndermeden önce videoları attı. Sonra parayı istedi. Ben de askerdeydim. Korktuğum için parayı görüntüler telefonuma geldiğinde gönderdim. Görüntülerin telefonuma geldiğini gördüm ama inceleyip bakmadım. Çocuklara ait olduğunu fark edince direkt sildim. Kimseyle de bu görüntüleri paylaşmadım" ifadelerini kullandı.Sanık Emrullah K., "Bana bu bahse konu olan pornolar gönderildiğinde baktım. 20 lira gönderdim. Pişmanım. Ben sonra telefonu değiştirdim ve izlemedim" dedi. Sanıklardan Aytaç A. ise sohbet uygulamasına katıldığında sohbet grubuna dahil edildiğini, daha sonra grupta pornografik görüntüleri görünce hemen gruptan çıkarak uygulamayı sildiğini söyledi. Aytaç A. kimseye görüntüler için para göndermediğini ve suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

"NE OLDUĞUNU NE GÖNDERDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"Sanık Batuhan G., "Normalde porno izliyorum ama çocuklara ait videoları izlemem. Dizi film sayfasından Mahmut T.'ye 50 lira para gönderdim. Benim konuşmalarımda vardır dizi film replik almayı istedim. Ne olduğunu ne gönderdiğini hatırlamıyorum. Benim cep telefonumdan görüntüler çıkmış değildir. Görüntüler bana geldi mi? Gelmedi mi? Tam net hatırlamıyorum. Bana gösterilen pornografik görüntüleri ilk defa görüyorum bana ulaşmamıştır. Ben normal yetişkin porno izliyorum çocuk içerikli videolar izlemiyorum" dedi.

"SUÇ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HESAPLARI SİLDİM"Sanık Mahmut T. gösterilen pornografik görüntüleri kontrol amaçlı izlediğini söyleyerek "Banka hesabı kiralanır şeklinde sohbet grubuna bir yazı düştü. Ben de sohbet ettim. Bana İddaa'dan gelen paraları oraya aktaracağını söyledi. Hesabımı 200 lira karşılığında kiraladım 'Arslan Kral' kullanıcı rumuzlu kişiye. Sonra satış yaptığı için para işlerini, pazarlığı o hallediyordu. Kişilerle benim birebir muhabbetim yoktur. Bana 'Sana şu kadar video atıyorum. O videoları şuraya gönder sana şu kadar para atacak' diyordu. Benim bu kişiyle yüz yüze temasım olmadı. Diğerlerinin gönderdiği paraları ben alıyordum ama yüz yüze görüşmüşlüğüm yoktur. Videoların çocuk içerikli olduğunu bilmiyordum. Porno videoların içeriği karışıkmış. Bu işi 2021 yılının başlarında yaptım ama suç olduğunu öğrendiğimde bıraktım. Suça konu videoların çoğunluğunu bu sanıklara atmadım. Birebir pazarlama konuşması yapmadım. Bana 'para senin hesapta duracak ben otomatik olarak senin hesabından parayı çekeceğim' dedi. Ben sonra suç olduğunu öğrenince hesapları sildim. Telefon numaramı değiştirdim. Belki aldığım para 1 bin lira bile yoktur" şeklinde konuştu. 5 SANIĞA TAHLİYEMahkeme sanıklardan Mahmut T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer sanıklardan Muhammet O., Abdülkadir Y., Emrullah K., Batuhan G. ve Aytaç A.'nın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden "İfşa&sohbet" adlı bir gruba katıldıkları ve "Berke" rumuzlu kişinin çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntüleri paylaştığı anlatıldı. "Berke" rumuzlu kişinin Mahmut T. isimli şüpheliye ait olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphelinin uygulama üzerinden kendisine ait banka hesabına göndererek bu görüntülerin para karşılığı isteyenlere göndereceğinin reklamını yaptığı kaydedildi. Şüpheli Mahmut T.'nin banka hesapları incelendiğinde diğer şüpheliler Emrullah K., Batuhan G., Muhammed O., Abdülkadir Y. ve Aytaç A.'ın şüpheli Mahmut T.'nin talep ettiği miktarları gönderdikleri aktarıldı. Şüphelilerin dijital materyallerine ilişkin inceleme raporlarında çok sayıda müstehcen çocuk istismarı içerikli videoların bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilerin "Müstehcen ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.