Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan "Laz kızı" rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. yaptığı rezaletleri savunarak bir skandala daha imza attı. 35 yaşındaki kadın gazetecilere yaptığı açıklamada "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam." dedi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Müstehcen videolar çekerek TikTok hesabında paylaşan 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı öğrenilmişti. Gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

"HAMİLE OLDUĞUMU KİMSE BİLMİYORDU"

Show Haber ekibine konuşan ve kadın, "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu." dedi.

"BENDEN DAHA KÖTÜLERİ VAR"

Yaptığı rezaleti de savunan G.D., "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam." ifadelerini kullandı.