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Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan "Laz kızı" rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım - Son Dakika

Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan "Laz kızı" rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım

TikTok'ta yarı çıplak halde açtığı canlı yayında binlerce lira para kazanan ve geçtiğimiz gün gözaltına alınıp daha sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ''Laz kızı'' kullanıcı adlı G.D., yaptığı rezaleti "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam." diyerek savundu.

28.11.2023 - 21:47,  Güncelleme: 22:58
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Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. yaptığı rezaletleri savunarak bir skandala daha imza attı. 35 yaşındaki kadın gazetecilere yaptığı açıklamada "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam." dedi.

Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan 'Laz kızı', 'Benden daha kötüleri var' diyerek kendini böyle savundu: Mecbur kaldım

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Müstehcen videolar çekerek TikTok hesabında paylaşan 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı öğrenilmişti. Gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan 'Laz kızı', 'Benden daha kötüleri var' diyerek kendini böyle savundu: Mecbur kaldım

"HAMİLE OLDUĞUMU KİMSE BİLMİYORDU"

Show Haber ekibine konuşan ve kadın, "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu." dedi.

"BENDEN DAHA KÖTÜLERİ VAR"

Yaptığı rezaleti de savunan G.D., "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan "Laz kızı" rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım - Son Dakika
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