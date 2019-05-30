Son Dakika Haberleri: Musul Başpiskoposu Mişel: Saddam döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, şimdi 300 bine düştü
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Musul Başpiskoposu Mişel: Saddam döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, şimdi 300 bine düştü

51 dakika önce

Musul Başpiskoposu Necip Mişel Musa, IŞİD çıkarıldıktan sonra Irak'taki Hristiyanların durumunu anlattı. Euronews'e konuşan Mişel Musa, "Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, nüfusumuz şimdi 300 bine düştü" diyor

Musul Başpiskoposu Mişel: Saddam döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, şimdi 300 bine düştü, System.String[]
Irak'ın Musul kentindeki Hristiyanlar, IŞİD'in kendilerine uyguladığı baskı ve zulmün yaralarını sarmaya çalışıyor. Örgütün yenilmesi ve işgalinin sona ermesinin ardından Musul'dan kaçan Iraklı Hristiyan aileler Ninova Ovası'na dönmeye başladı. Ancak Hristiyanlar, enkaz halindeki Musul'da evlerine şimdilik giremiyor.

Fransa'nın Lyon kentini ziyaret eden Musul ve Akra Başpiskoposu Necip Mişel Musa, Musul'da yaşananları ve Iraklı Hristiyan azınlığın durumunu euronews'e anlattı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:53 
Euronews, Irak, Musul, Dünya
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