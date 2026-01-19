Müteahhit Algan'dan Kentsel Dönüşüm Uyarısı - Son Dakika
Müteahhit Algan'dan Kentsel Dönüşüm Uyarısı

19.01.2026 12:32
Algan, müteahhit seçiminde liyakatın önemine ve bilgi kirliliğine dikkat çekti, devlet desteklerini vurguladı.

Erzurumlu başarılı müteahhit, Lamura İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Algan'dan dikkat çeken uyarılar ve önemli tespitler geldi.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte artık "her önüne gelenin müteahhit olamadığını" vurgulayan Algan, bu düzenlemenin sektörde kaliteyi ve güveni artırdığını söyledi. Ancak buna rağmen sahada ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Algan, müteahhitlerin en büyük sıkıntısının maliklerle yaşanan anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

"En büyük problem bilgi kirliliği" diyen Algan, vatandaşların yanlış yönlendirmelerle süreci sağlıksız şekilde yürüttüğünü ve bunun da projeleri kilitlediğini ifade etti. Özellikle sosyal medyada ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin sektöre zarar verdiğini kaydeden Algan, sağlıklı dönüşüm için doğru bilgiye ve uzman görüşüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hükümetin hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden' kampanyası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Algan, projeyi "müthiş bir fırsat" olarak nitelendirdi. Vatandaşların bu imkanı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Algan, "Devlet büyük bir destek sağlıyor. Bu fırsat heba edilmemeli" dedi.

Sektörde liyakat ve ehliyet konusuna da dikkat çeken Algan, kentsel dönüşüm ve büyük projelerde müteahhit seçiminin hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, "İşi bilmeyen, tecrübesiz kişilere bina teslim edilmemeli. Liyakatli, güçlü referansları olan firmalar tercih edilmeli" diye konuştu.

Son dönemde artan müteahhit dolandırıcılığı olaylarına da değinen Algan, bunun temelinde ekonomik sıkıntıların yattığını söyledi. Bazı müteahhitlerin çözüm üretmek yerine yanlış yollara saptığını dile getiren Algan, "Sıkışan bazı kişiler tefeciye yöneliyor, bu da hem kendilerini hem vatandaşları mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

Sektörün geleceğine dair umutlu mesajlar da veren Ahmet Algan, doğru planlama, şeffaflık ve güven ortamı sağlandığında hem Erzurum'da hem de Türkiye genelinde sağlıklı bir yapılaşmanın mümkün olacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Emlak, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

