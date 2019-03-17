Müteahhitlerin gözü Libya ve Irak yol haritasında
9 dakika önce
TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, "Libya'da Türk firmalarının yarım kalan projelerinin tutarı 19 milyar dolar.
TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün
, " Libya
'da Türk firmalarının yarım kalan projelerinin tutarı 19 milyar dolar. Müteahhitlerimiz, sorunlara rağmen Libya'ya dönmek ve kaldıkları yerden işlerine devam etmek istiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:50
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