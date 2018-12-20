Son Dakika Haberleri: Mutlu Çarşamba' Projesiyle Mutluluklarına Ortak Oldular

Mutlu Çarşamba' Projesiyle Mutluluklarına Ortak Oldular

3 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen 'Mutlu Çarşamba' projesi dün Kayseri'de başladı.

Mutlu Çarşamba' Projesiyle Mutluluklarına Ortak Oldular, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen 'Mutlu Çarşamba' projesi dün Kayseri'de başladı.

Özel Sporcular, yüzme, okçuluk, dart branşlarıyla tanışmanın sevincini yaşadılar. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü mutluluklarına ortak olduk. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençlerle spor sonrasında buluşarak yemek yedi ve sohbet etti.

Gün sonunda engelli kardeşlerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:39 Kaynak: İHA

Spor
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