Mutlu Çarşamba' Projesiyle Mutluluklarına Ortak Oldular
3 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen 'Mutlu Çarşamba' projesi dün Kayseri'de başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen 'Mutlu Çarşamba
' projesi dün Kayseri
'de başladı.
Özel Sporcular, yüzme, okçuluk, dart branşlarıyla tanışmanın sevincini yaşadılar. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
mutluluklarına ortak olduk. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençlerle spor sonrasında buluşarak yemek yedi ve sohbet etti.
Gün sonunda engelli kardeşlerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:39 Kaynak: İHA
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