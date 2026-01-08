Mutlu Türkmen, EUSA Rektörler Konseyi Başkanı Oldu - Son Dakika
Mutlu Türkmen, EUSA Rektörler Konseyi Başkanı Oldu

08.01.2026 22:39
Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak atandı.

ÜNİVERSİTE Sporları Federasyonu, Mutlu Türkmen'in EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Üniversite Sporları Federasyonu, EUSA bünyesinde yer alan 24 ülkeden 150'nin üzerinde üye üniversitenin rektörleri arasında koordinasyonu sağlamak, yeni oluşturulacak EUSA Rektörler Konseyinin yapısını ve işleyişini planlamak, bu sürece liderlik etmek ve yönetim kurulunda rektörleri temsilen yer almak üzere Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'in EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Federasyon tarafından, Başkan Mutlu Türkmen'e EUSA verilen göreve ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu görevlendirme, 8 Ocak 2026 tarihli resmi yazı ile Federasyon Başkanımıza iletilmiş olup, Mutlu Türkmen EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

EUSA BAŞKANI PAVLETIC: ÖNEMLİ KATKILAR BEKLİYORUZ

EUSA Başkanı Haris Pavletic ise verilen kararla ilgili, şu ifadelere yer verdi:

"Mutlu Türkmen'in hem ulusal üniversite sporları federasyonu başkanlığı görevini yürütmesi, hem rektörlük tecrübesine sahip olması hem de uluslararası spor federasyonlarındaki yönetsel birikimi nedeniyle, Rektörler Konseyinin oluşum sürecinde ve EUSA Yönetim Kurulunun çalışmalarında kendisinden önemli katkılar bekliyoruz. Bu çok yönlü tecrübenin EUSA'nın kurumsal gelişimine ve üniversite sporlarının Avrupa genelinde güçlendirilmesine önemli destek sağlayacak."

Görevlendirmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkmen ise, EUSA Rektörler Konseyi Başkanlığı görevinin Avrupa ve küresel ölçekte üniversite sporları alanında yeni ve nitelikli projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacağını belirterek, bu sürecin Türkiye'nin hem spor hem de yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Türkmen ayrıca, EUSA Rektörler Konseyinin oluşum sürecine yön vermenin yalnızca şahsı adına değil, ülkemizde bu alanda çalışan pek çok akademisyen ve yönetici için de yeni iş birlikleri ve imkanlar doğuracağını; özellikle gençlerin üniversite sporları aracılığıyla uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde yer almasının önünü açacağını dile getirdi.

Kaynak: DHA

