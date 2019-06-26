Son Dakika Haberleri: "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" projesi
Son Dakika Güncel Haber

"Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" projesi

1 saat önce

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, düğün, nişan ve çeşitli eğlencelerde havaya ve çevreye ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, düğün, nişan ve çeşitli eğlencelerde havaya ve çevreye ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" projesi kapsamında vatandaşların nişan, düğün ve benzeri kutlama tarihinden en az 48 saat önce Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek izin almaları gerektiği belirtildi.
Düğün ve benzeri merasimlerin çoğunlukla dar alanlarda, trafik akışının mevcut olduğu sokak veya yollar üzerinde yapıldığı, katılımcıların da anlık sevinç ve coşku duygularıyla toplumun huzurunu bozabilecek davranışlar sergiledikleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan etkinliklerde vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için ilk olarak Polis Merkezi Amirliklerinden izin alınmalıdır. Organizasyonlarda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Muhtarlar bölgelerinde silah atıldığını öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Farkındalık oluşturmak amacıyla havaya ateş açılmaması, silah kullanılmamasına yönelik afiş örnekleri temin edilerek çevreye asılmalıdır. Aksine davranan kişiler hakkında adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir. Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması tüm vatandaşların güvenliği için önem arz etmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:29 Kaynak: AA
kırşehir, vatandaş, ateş, düğün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 19:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]