Muzaffer Ramazan Çaylı'ya Duygusal Veda

07.01.2026 12:26
Yenice'de eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, öğrencileriyle duygusal bir törenle emekli oldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde emekliye ayrılan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, görev yaptığı okuldan öğrencileri ve mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.

Kalaycılar İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan 65 yaşındaki Muzaffer Ramazan Çaylı, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Eğitim camiasında 4 yıl öğretmenlik, 43 yıl ise idarecilik olmak üzere toplam 47 yıl görev yapan Çaylı için okulda sürpriz veda programı düzenlendi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında çift sıra oluşturan onlarca öğrenci okul müdürünü alkışlarla uğurladı. Duygusal anların yaşandığı veda töreninde Çaylı, meslek hayatı boyunca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Muzaffer Ramazan Çaylı'nın emekliliğe ayrılması, okulda hem gurur hem de hüzünle karşılandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
