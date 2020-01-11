'Müzede Selfie Günü' etkinliği başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Müzede Selfie Günü' etkinliği başladı - Son Dakika

'Müzede Selfie Günü' etkinliği başladı

6 saat önce

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.

Uluslararası alanda 15 Ocak tarihinde kutlanacak olan Müzede Selfie Günü için Türkiye'de düzenlenen yarışmaya 11 Ocak gününden itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Ülkemizdeki müzelerden, belirlenen etiketlerle; Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesi'nin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay/İHA)

'Müzede Selfie Günü' etkinliği başladı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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