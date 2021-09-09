"Müzede Suare" 14-18 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Müzede Suare" 14-18 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) Boğaz manzaralı terasında gerçekleştireceği "Müzede Suare" film programı 14-18 Eylül arasında "İstanbul" temasıyla izleyicileriyle buluşacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) Boğaz manzaralı terasında gerçekleştireceği "Müzede Suare" film programı 14-18 Eylül arasında "İstanbul" temasıyla izleyicileriyle buluşacak. SSM'den yapılan açıklamaya göre, programda İstanbul'da geçen, ilhamını İstanbul'dan alan, karakterlerini şehrin akışına bırakan, öyküleri adeta İstanbul'la özdeşleşen filmler yer alacak. Her biri Türk sinemasının usta isimlerinin imzasını taşıyan seçkide, Ömer Lütfi Akad'ın Vesikalı Yarim, Memduh Ün'ün Üç Arkadaş, Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul, Reha Erdem'in Hayat Var ile klasik Batı masallarını İstanbul'un mistisizmiyle günümüze uyarlayan "Anlat İstanbul" filmleri yer alıyor. İstanbul'un farklı dönemlerine ve farklı yüzlerine yönelik bir perspektif sunan Müzede Suare programı Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle hazırlandı. Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilerin aşı kartı veya en geç 48 saat önce yapılmış negatif sonucu olan PCR testinin göstermesinin zorunluğu olduğu etkinliğin biletleri SSM web sitesinden satın alınabilecek.

Son Dakika

Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır

17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı

MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu

Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli