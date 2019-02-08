Son Dakika Haberleri: Müzeyyen Senar'ın Kızı Annesi İçin Lokma Döktürdü

Müzeyyen Senar'ın Kızı Annesi İçin Lokma Döktürdü

1 saat önce

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 4. yılında kızı Feraye Işıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lokma döktürdü.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 4. yılında kızı Feraye Işıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lokma döktürdü.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı.

Feraye Işıl, yaptığı açıklamada, vatandaşların dualarını esirgemediğini söyledi.

Annesinin seslendirdiği şarkıların unutulmadığını anlatan Işıl, "Canım anneciğime Allah rahmet eylesin. Ölmez o. Ölmeyecek bir insan o." ifadelerini kullandı.

Lokma alan vatandaşlar da Müzeyyen Senar'ı unutmadıklarını, eserlerini severek dinlediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:20 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Feraye Işıl, Müzeyyen Senar, Güncel
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