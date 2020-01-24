Müzik tutkunu görme engelliye Almanya'dan müzik aleti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müzik tutkunu görme engelliye Almanya'dan müzik aleti - Son Dakika

Müzik tutkunu görme engelliye Almanya'dan müzik aleti

20 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sesiyle büyüleyen görme engelli kıza Almanya'dan bir vatandaş org hediye etti.

Müzik tutkunu görme engelliye Almanya'dan müzik aleti, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sesiyle büyüleyen görme engelli kıza Almanya'dan bir vatandaş org hediye etti.


Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Burhanettin Uysal, sanata ve müziğe gönül vermiş 13 yaşındaki görme engelli Emine Buluş'a sürpriz yaptı. Sosyal medya üzerinden Emine Buluş'un müziğini dinleyen ve org ihtiyacı olduğunu öğrenen Uysal, aileyle irtibata geçti.


Daha sonra Adıyamanlı yazar Yakup Tosun ile irtibata geçen Uysal, org ücretini gönderdi. Yazar Yakup Tosun, org alarak Besni ilçesindeki ailenin evine giderek orgu Emine Buluş'a hediye etti.


Orgu alan Emine Buluş, kendisine org hediye eden ve aracılık edenlere teşekkür ederek, müziği çok sevdiğini dile getirdi.


Yazar Yakup Tosun ise, Almanya'da ki kişiyi tanımadığını ancak sosyal medya üzerinden böyle bir girişimde bulunarak kendisiyle irtibata geçtiğini ve orgu Emine Buluş'a teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.


Tosun, sosyal meydanın doğru kullanıldığında dünyanın çok küçük olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!
Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi Adanalıların yeni gözdesi; billur kebabı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 09:07:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzik tutkunu görme engelliye Almanya'dan müzik aleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]