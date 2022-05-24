Müzikholdeki ölümlü tartışmada üçüncü şüpheli de teslim oldu - Son Dakika
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Müzikholdeki ölümlü tartışmada üçüncü şüpheli de teslim oldu

24.05.2022 11:25
Müzikholdeki ölümlü tartışmada üçüncü şüpheli de teslim oldu

Zonguldak'ta sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Zonguldak'ta sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün sabaha karşı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde yaşanan olayda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. İddialara göre L.A. (44) ile iş yeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P. (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. L.A. tabancayla iş yeri sahibi ve garsona ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine M.B. (30) pompalı tüfekle ateş ederek iş yeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P.'yi yaraladı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.P. de tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan M.B. bir süre sonrası babası Z.B. ile jandarmaya giderek teslim oldu. Her yerde aranan L.A. da ekiplere giderek teslim oldu. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Çaydeğirmeni, Zonguldak, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müzikholdeki ölümlü tartışmada üçüncü şüpheli de teslim oldu - Son Dakika


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