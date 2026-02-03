Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Magway Bölgesi'nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında yaklaşık 63 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.
Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi. - NAYPYİDAW
