Son Dakika Haberleri: N11.com'dan Farklı Model ve Çeşitte Taşınabilir Şarj Aletleri

N11.com'dan Farklı Model ve Çeşitte Taşınabilir Şarj Aletleri

1 saat önce

n11.com, telefonla bağlantısını kesmek istemeyenler için farklı marka ve modellerde taşınabilir şarj aletlerini (powerbank) uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

N11.com'dan Farklı Model ve Çeşitte Taşınabilir Şarj Aletleri, System.String[]
n11.com, telefonla bağlantısını kesmek istemeyenler için farklı marka ve modellerde taşınabilir şarj aletlerini (powerbank) uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

n11.com'den yapılan açıklamada, Britanya'nın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary'inin, 2018'in kelimesi olarak telefon bağlantısını kaybetme korkusunu tanımlamak için kullanılan "nomofobi"yi seçtiği anımsatıldı.

Açıklamada, hayatın olağan akışının bir parçası olan cep telefonları ve internet bağlantısının hızla biten şarjlar yüzünden kesintiye uğrayabildiği kaydedilerek, iş insanları için iş kaybı yaratan bu durumun pek çok insanda kaygı yaratır hale geldiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Cambridge, Britanya, Ekonomi
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