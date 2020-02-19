Naci Ağbal: Türkiye ekonomisi ortalama büyüme oranlarına dönecek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı büyümede çeyreklik dönemler itibarıyla olumlu gelişmeler kaydedeceğimiz, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları itibarıyla tekrar ortalama büyüme oranlarına döneceği bir yıl olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara 2'nci Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Seyit Ardıç da katıldı. Ağbal, imalat sanayini etkileyen birçok faktörde bu dönemde olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz iş yapma kolaylığında son birkaç yıldır önemli bir atılım yaptı. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde 2005 yılında 155 ülke arasında 93'ncü sırada yer alırken, 2019 yılında 190 ülke arasında 33'ncü sıraya yükseldi" dedi.

Ağbal, Türkiye'nin imalat sanayi katma değerinde 2002 yılında dünyada 20'nci, Avrupa 'da 10'ncu sırada yer alırken, 2018 yılında dünyada 13'ncü, Avrupa'da 5'nci sıraya yükseldiğini söyledi. Ağbal, imalat sanayinde 2003-2018 döneminde 2 milyon 172 bin 190 kişi çalışırken, bugün 5 milyon 232 bin kişinin çalıştığını dile getirdi. 2002 yılında imalat sanayinin ihracatının 34,1 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ağbal, 2019 yılında bu rakamın 163 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

'YÜZDE 5'LİK BÜYÜME HEDEFİ'

2020 yılında hükümet olarak ekonomide yüzde 5'lik hedef büyüme rakamı açıkladıklarını aktaran Ağbal, "Bu rakam ülkemiz için yakalanamayacak bir büyüme oranı değil. 2010-2018 arasında ortalama büyüme oranımız yüzde 6,4. Dolayısıyla 2020 yılında 2019 yılında ortaya çıkan bu çeyreklik büyümeleri yan yana koysanız bile en azından baz etkisinin verdiği güçlü bir destekle, ekonomide yüzde 5'lik bir büyüme oranını beklemek makul" diye konuştu.

'ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK'

Ağbal, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin eski büyüme rakamlarını yakalayacağını, enflasyonun da tek haneli rakamlara ineceğini söyledi. Ağbal "2020 yılı büyümede çeyreklik dönemler itibarıyla olumlu gelişmeler kaydedeceğimiz, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları itibarıyla tekrar ortalama büyüme oranlarına döneceği bir yıl olacak. Özel sektör yatırımları 2020 yılı büyümesinde en önemli faktör olacak. Merkez Bankamızın ortaya koyduğu, hükümetimizin orta vadeli programında çalıştığı tek haneli enflasyon hedefleri, global finansal gelişmeleri ve içerideki ekonomiyle alakalı gelişmeleri dikkate aldığımızda gerçekleştirilebilecek hedeflerdir. Bunları desteklememiz lazım. Enflasyonun 2020 yılında aşağı yönlü bir trend göstereceğini söylemek mümkün" dedi.

Ağbal, toplantının ardından bölgedeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan görüntü

-Naci Ağbal konuşması

-Hediye takdimi

-Fabrika ziyareti

-Detaylar

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,