Son Dakika Haberleri: Nadal ve Kerber Tur Atladı

Nadal ve Kerber Tur Atladı

1 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Angelique Kerber üst tura çıktı.

Nadal ve Kerber Tur Atladı, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Angelique Kerber üst tura çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya beşinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler üçüncü turda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Marin Cilic ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede İspanyol 26 numaralı seribaşı Fernando Verdasco'yu 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. 4 saat 18 dakika süren karşılaşmada ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kaybeden Hırvat tenisçi, sonraki setleri ise 6-1, 7-6 ve 6-3 kazandı.

22 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ise 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 14 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve Çek Tomas Berdych de dördüncü tura çıkmayı başardı.

Kerber zorlanmadı

Tek kadınlarda turnuvanın 2016 yılı şampiyonu 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Avustralyalı Kimberly Birrell'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

Çek 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise İsviçreli Belinda Bencic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'nin elenmesinin ardından günün diğer sürprizini, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 mağlup eden dünya 87 numarası ABD'li Amanda Anisimova gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ve 15 numaralı seribaşı Ashleigh Barty de turnuvada yoluna devam etti.

Yarının programı

Tek kadınlar üçüncü turunda yarın, 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD'li Venus Williams karşılaşacak. 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka'nın rakibi ise Tayvanlı Hsieh Su-Wei olacak.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de Avustralyalı Alex Bolt karşısında tur bileti arayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Angelique Kerber, Rafael Nadal, Avustralya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zimbabve'de Günlerdir Devam Eden Gösteriler Nedeniyle İnternet Erişimi Bir Kez Daha Durduruldu Aşkım Kapışmak'tan 80 Kadınla Yemek Yiyen Burak Özçivit'e Eleştiri: Erkek Yüceltilir, Kadına Takacakları Sıfat Belli

Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 19:01:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nadal ve Kerber Tur Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]