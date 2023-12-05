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Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildiği söylentisini yalanladı - Son Dakika

Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildiği söylentisini yalanladı

Evlatlıktan reddedildiği konuşulan Nagihan Karadere, böyle bir durumun söz konusu dahi olmadığını söyleyerek ''Kardeşimin benim boyumu aşan isteklerini karşılayamayınca konu buralara geldi'' dedi.

05.12.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:15
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Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi. Dün akşam katıldığı bir davette konuşan Karadere, reddedilme iddiasını yalanlayarak kardeşi dışında anne ve babasıyla sorun olmadığını belirtti.

FEHMİ KARADERE: AİLEMİZLE ALAKASI KALMAMIŞTIR

Nagihan Karadere'nin kardeşi Fehmi Karadere, Instagram hesabından "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" dedi.

NAGİHAN KARADERE: EVLATLIKTAN REDDEDİLME GİBİ BİR DURUM YOK

Dün akşam katıldığı bir davette Magazin Online muhabirine samimi açıklamalar yapan Karadere, evlatlıktan reddedildiği iddiasını yalanlayarak "Bu durum yüzünde toparlanıyorum, konuşmakta zorlanıyorum. Yalan bir haber, kardeş arasında yaşanan bir gerilim. Annem ve babam hüngür hüngür ağlıyor bizim adımıza nasıl böyle bir şey yapar diye. Ailem 'Sen bizim canımızsın, kanımızsın. Seninle gurur duyuyoruz' diyor. 70 yaşındaki adam hüngür hüngür ağlıyorsa benim yapacak bir şeyim yok. Açıklamayı pazar günü yapmış. Pazar günü neyin mahkemesine başvurabilir? Evlatlıktan reddedilme gibi bir durum olamaz. Mirastan reddedilme tamam da benim ailem Sabancı değil Koç değil" dedi.

"KARDEŞİMİN İSTEKLERİ BOYUMU AŞTI"

Kardeşlerinin isteklerini karşılayamadığı için aralarında sorun olduğunu söyleyen Nagihan Karadere, "Kardeşim bazı isteklerde bulundu ben de karşılayamayacağımı söyledim. İstekleri benim boyumu aşan şeyler olduğu için gidip çalışmasını istedim. Ben kendisi çalıştığında ona destek olacağımı söyledim ama konu buralarda geldi. Çok üzücü bir durum. Ailemi, kendimi ve çocuğumu herkesten önce düşünmek zorundayım. Ben bu zamana kadar fazlasını yaptım ama gidip de çocuğumun rızkını veremem. Çocuk gibi bir şey olmadı diye de gemileri yakmanın anlamı yok. Ailemle konuşuyorum sorun yok. Ben yarışmaya gideceğim ve psikolojim çok önemli. Kardeşim sağ olsun rakiplerimden daha çetin çıktı. Kardeşim benden yüksek meblağlı arabalar istedi. Ben geçmişte aldım, düğününü yaptım. Babam dahi 'sen fazlasını yaptın ben senden bir şey isteyemem' diyor. Ben ilk yarışımda kazandığım altını bile getirip anneme vermiş bir insanım" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildiği söylentisini yalanladı - Son Dakika
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