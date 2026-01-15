Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde üniversite eğitimi gören Ordulu öğrenci Büşra Aksu (20), kaldığı evde ölü bulundu. Genç öğrencinin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.
Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu'nun, dün Nahçıvan'daki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Aksu'nun cenazesini teslim almak üzere ailesinin Nahçıvan'a gittiği öğrenildi.
Büşra Aksu'nun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Nahçıvan'da Türk Öğrenci Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?