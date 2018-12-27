Son Dakika Haberleri: Naim Süleymanoğlu'nun Babalık Davası'nda Karar Kesinleşti

Naim Süleymanoğlu'nun Babalık Davası'nda Karar Kesinleşti

15 dakika önce

* Taraflar istinaf mahkemesine gitmedi, karar kesinleşti.

Naim Süleymanoğlu'nun Babalık Davası'nda Karar Kesinleşti, System.String[]
* Taraflar istinaf mahkemesine gitmedi, karar kesinleşti.

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Hayatını geçen yıl kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nin Japon Sekai Mori'nin (27) Naim Süleymaoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin verdiği karar taraflar İstinaf Mahkemesi'ne başvurmayınca kesinleşti. Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kızları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun da raporuyla kararı kabullendiler. İstinaf Mahkemesi'ne başvurmadılar. Müvekkillerim mezarın açılmasına tahammül edemediler, ona çok üzüldüler" dedi.

ADLİ TIP RAPORUNA DEĞİNİLDİ

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi hazırladığı, 3 sayfalık gerekçeli kararında İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna göre Naim Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 ihtimalle Sekai Mori'nin biyolojik babası olabileceğine ilişkin raporun 6 Temmuz 2018 tarihinde düzenlendiğini belirtti. Davanın kabulüne karar verildiğini gerekçeli kararında belirten mahkeme, 1991 doğumlu davacı Zekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu olduğunun tespitine, bu konuda nüfus müdürlüğünde gerekli işlemlerin idari olarak yerine getirilmesine karar verildiği kaydedildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Kesinleşme şerhinde 4 Ekim 2018 tarihinde verilen hükmün taraf avukatlarına tebliğ edildiği, "Tarafların istinaf kanunu yoluna başvurmadıkları anlaşılmakla hükmün 29 Kasım 2018 tarihinde kesinleştiği tasdik olunur" ifadelerine yer verildi. Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kızları İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun da raporuyla kararı kabullendiler. İstinaf Mahkemesi'ne başvurmadılar. Müvekkillerim mezarın açılmasına tahammül edemediler, ona çok üzüldüler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:00 Kaynak: DHA

Adli Tıp, Naim Süleymanoğlu, Güncel
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