Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdiler.
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdiler.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdiler.
Nakliyecilik yapan Remzi ve Recep Yavuz
kardeşler, sahibi oldukları ekmek teknesi tırı süsleyerek, çocukları Ömer Kerim, Erdem, Eymen Berat ve Kayra'yı cadde ve sokaklarda gezdirdi. Erkekliğe ilk adımı atacak olan 4 kuzenin mutlulukları yüzlerinden okundu. Tır ile gezen çocuklar, "İznik'te bir ilki başardık. Tır sünnet aracı oldu. Mutluyuz" dediler.
Baba Remzi Yavuz, "Sünnetimizde bir değişiklik olsun istedik. Biz nakliyeciyiz. Çocuklarımız da çok istedi. İznik'te bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi. - BURSA
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