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NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

29.09.2021 16:21

KAHRAMANMARAŞ'tan TIR'a yükledikleri kumaşları İstanbul'da teslim etmeleri gereken firma yerine Arnavutköy'de depoya saklayan ve değerinin çok altında bir fiyatla satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'tan TIR'a yükledikleri kumaşları İstanbul'da teslim etmeleri gereken firma yerine Arnavutköy'de depoya saklayan ve değerinin çok altında bir fiyatla satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 1 milyon 700 bin lira değerindeki kumaşları 350 bin liraya satmaya çalıştıkları tespit edilirken, kumaşlara da el konuldu.

Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta kumaş işi yapan Gökhan D., İstanbul'daki müşterisine bir TIR dolusu kumaş göndermek için nakliyeci aradı. Gökhan D., nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden Kahramanmaraş'ta çoğu kişinin "Barış" olarak tanığı ancak adının Baran Ç. olduğu öğrenilen kişi ile anlaştı. Kahramanmaraş'taki fabrikadan 1 milyon 700 bin TL'lik kumaşı TIR'a yükleyen Baran Ç., aradan 2 gün geçmesine rağmen kumaşları belirtilen adrese teslim etmedi. Durumdan şüphelenen fabrika sahibi Gökhan D.'nin Baran Ç. telefonlara cevap vermeyince durumu polise bildirdi. Fabrika sahibi Gökhan D.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisine ait kumaşların piyasa değerinin çok altında Arnavutköy Hadımköy'de bir depoda satılmaya çalışıldığını söyleyince, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin Hadımköy Ömerli'de yaptığı çalışma sonucu depoya baskın düzenlendi. Depo içerisinde Kahramanmaraş'tan alınan kumaşların olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzenlenen baskında nakliye işleri ile uğraştığını Baran Ç. ile TIR şoförü Ali S. ve kaçırılan kumaşları piyasaya pazarlamaya çalışan Mesut B. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan kumaşların, şüpheliler tarafından 350 bin liraya satılmaya çalışıldığı öğrenildi.

NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Kahramanmaraş, Arnavutköy, İstanbul, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: NAKLİYESİNİ YAPTIKLARI KUMAŞI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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