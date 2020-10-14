Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı - Son Dakika

Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı

14.10.2020 16:34
Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda tır devrildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan Ankara karayolunda sabah saatlerinde mazot tankeri olduğu öğrenilen bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yan yatarak devrildi.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil servis ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yaralı olan sürücüyü araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı
Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı

Nallıhan, Ankara, Sabah, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı - Son Dakika

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