Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş: "Kırsalda küçükbaş hayvancılığı desteklemeye çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş: 'Kırsalda küçükbaş hayvancılığı desteklemeye çalışıyoruz' - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş: "Kırsalda küçükbaş hayvancılığı desteklemeye çalışıyoruz"

6 saat önce

Nallıhan Belediyesi, kırsal alanda geçimini hayvancılık yaparak sürdüren ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş:

Nallıhan Belediyesi, kırsal alanda geçimini hayvancılık yaparak sürdüren ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın da katıldığı programla, kırsaldaki üreticilere dağıtılmak üzere ilçeye getirilen 120 koyunun hayvan pazarında dağıtımı yapıldı.

Öntaş, yaptığı konuşmada, kırsal mahallelerde genç nüfusun üretime katkı sağlaması ve kendilerine gelir getirmek üzere bugün 120 koyun dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Kura çekimi ile belirlenen koyun dağıtımında 6 üreticiye toplamda 120 kuyun ve 6 koç hibe edildi.

Köyden kente göçü önlemek, çiftçi ve köylüyü ekonomik olarak güçlendirmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla üreticiyi desteklediklerini anlatan Öntaş, "Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için dağıtılan bu koyunlardan hayvancılığın sürdürülebilirliğini artırmak için üreticilerden 2 yıl sonra 5'er tane dişi kuzu teslim alacağız." dedi.

Programa, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Nallıhan İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Gökçe İlhan da katıldı.

Koç ve koyun dağıtılan kişiler Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür etti.

İsmail Öntaş, AK Parti, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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