Ankara'nın Nallıhan ilçesine, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruluyor.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, Göynük-Nallıhan-Beypazarı devlet yolu üzerinde, Orman İşletme Müdürlüğü ile Fatih Mahallesi Kavşağı arasında bulunan İstanbul-Ankara istikametinde trafik kazalarını önlemek amacıyla EDS kurulması çalışmalarının başladığını belirtti.
Güngör, "Bu sistemin hayata geçirilmesi ile trafik kazalarının azaltılarak mal ve can kaybının önlenmesini hedefliyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'a Elektronik Denetleme Sistemi Kuruluyor - Son Dakika
