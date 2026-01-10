Nallıhan'a Elektronik Denetleme Sistemi Kuruluyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesine, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruluyor.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, Göynük-Nallıhan-Beypazarı devlet yolu üzerinde, Orman İşletme Müdürlüğü ile Fatih Mahallesi Kavşağı arasında bulunan İstanbul-Ankara istikametinde trafik kazalarını önlemek amacıyla EDS kurulması çalışmalarının başladığını belirtti.

Güngör, "Bu sistemin hayata geçirilmesi ile trafik kazalarının azaltılarak mal ve can kaybının önlenmesini hedefliyoruz." dedi.