Nallıhan'da heyelan mağdurlarına yeni evleri teslim edilecek - Son Dakika

Nallıhan'da heyelan mağdurlarına yeni evleri teslim edilecek

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde heyelan nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan evlerin kısa sürede tamamlanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde heyelan nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan evlerin kısa sürede tamamlanması için çalışma başlatıldı.

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Kaymakam Murat Kahraman, AA muhabirine açıklamasında Eski Sarıyar Mahallesinde 2011 yılında yaşanan heyelanda evleri kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yeni evlerin yapımına başlandığını ancak önceki dönemlerdeki takipsizlik nedeniyle evlerin tamamlanamadığını belirtti.

Evlerin teslim edilemediğini öğrendiğinde konuyla ilgili hızlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kahraman, "Biz hemen hareke geçtik ve evlerin tamamlanması için ilgili yerlerle görüşmede bulunarak sorunu çözmeye çalıştık. Başlattığımız çalışma ile evleri, iç tefrişatı, yol durumu, çatı durumu, kanalizasyonu, içme suyu bağlantılarını tamamlayarak mağdur vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Mağdurlardan Murat Türk, inşaatı önemli ölçüde tamamlanan evlerine bir an önce kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Murat KAHRAMAN, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da heyelan mağdurlarına yeni evleri teslim edilecek - Son Dakika

Son Dakika

16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan'da heyelan mağdurlarına yeni evleri teslim edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]