Üye Girişi
Nallıhan'da "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak - Son Dakika

Nallıhan'da "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak

02.02.2022 15:07
Nallıhan'da "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak.

Çayırhan Mahallesi Gülşehri mevkisinde bulunan Juliopolis Antik Kenti'nde 2009 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi kontrolünde başlatılan arkeologlar ve işçiler tarafından sürdürülen kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler sergide tanıtılacak.

8 Şubat'ta Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde açılacak sergi ile Juliopolis Antik Kenti tanıtılarak, alana dönük kültürel miras farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Sergide, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yürüttüğü kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan bilgiler, dijital arkeoloji ve antropoloji yöntemleriyle aktarılacak.

Holografik gösterimler, üç boyutlu modellemeler ve animasyonların yer alacağı sergide, yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde yaşayanların kullandığı kişisel eşyalar, inanışları ve sosyal yaşamları ile ilgili buluntuların izleyicilerle buluşturulması planlanıyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, tarihe ışık tutabilmek için böyle bir sergiyi açma kararı aldıklarını belirterek, sergiye tüm vatandaşları davet ettiklerini söyledi.

YORUMLAR
500

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çayırhan, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da 'Julıopolıs'in Yüzleri' sergisi açılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:07 Kefaretle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkış
14:56 Gebe koyunlar ölüyor! Son bir haftada kayıp sayısı 20'ye çıktı
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnlerine gireceğiz' dedik, kaçacak yer bile bulamadılar
14:32 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti
14:23 Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi?
14:22 Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış
14:10 Aubameyang, resmen Barcelona'da! Gabonlu futbolcunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro
14:07 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bir kadını 15 yerinden bıçaklayana adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor
12:49 Kahveye kesilen cezanın 33 liralık taksiti için cinayet işlendi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Nallıhan'da "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement