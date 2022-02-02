Nallıhan'da "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Julıopolıs'in Yüzleri" sergisi açılacak.

Çayırhan Mahallesi Gülşehri mevkisinde bulunan Juliopolis Antik Kenti'nde 2009 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi kontrolünde başlatılan arkeologlar ve işçiler tarafından sürdürülen kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler sergide tanıtılacak.

8 Şubat'ta Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde açılacak sergi ile Juliopolis Antik Kenti tanıtılarak, alana dönük kültürel miras farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Sergide, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yürüttüğü kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan bilgiler, dijital arkeoloji ve antropoloji yöntemleriyle aktarılacak.

Holografik gösterimler, üç boyutlu modellemeler ve animasyonların yer alacağı sergide, yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde yaşayanların kullandığı kişisel eşyalar, inanışları ve sosyal yaşamları ile ilgili buluntuların izleyicilerle buluşturulması planlanıyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, tarihe ışık tutabilmek için böyle bir sergiyi açma kararı aldıklarını belirterek, sergiye tüm vatandaşları davet ettiklerini söyledi.