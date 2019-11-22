Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da "Oyun Terapisi Eğitimi" tamamlandı
Son Dakika Güncel Nallıhan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi' tamamlandı - Son Dakika

Nallıhan'da "Oyun Terapisi Eğitimi" tamamlandı

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Oyun Terapisi Eğitimi" sona erdi.

Nallıhan'da

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Oyun Terapisi Eğitimi" sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Nallıhan Öğretmenevi'nde 4 gün süren eğitimin bitiminde yaptığı konuşmada, çalışmanın gayet verimli geçtiğini söyledi.

Eğitime katılanlara sertifikaları dağıtıldı.

Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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