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Nallıhan'da "Oyun Terapisi Eğitimi" tamamlandı
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Oyun Terapisi Eğitimi" sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Oyun Terapisi Eğitimi" sona erdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Nallıhan Öğretmenevi'nde 4 gün süren eğitimin bitiminde yaptığı konuşmada, çalışmanın gayet verimli geçtiğini söyledi.
Eğitime katılanlara sertifikaları dağıtıldı.
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