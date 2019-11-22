Nallıhan'da

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Nallıhan Öğretmenevi'nde 4 gün süren eğitimin bitiminde yaptığı konuşmada, çalışmanın gayet verimli geçtiğini söyledi.

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