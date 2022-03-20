Nallıhan'da sobadan çıkan gaz can aldı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nallıhan ilçesi Emremsultan Mahallesi'nde yaşayan Raşit Okur, Hatice Okur ve Hamide Öztürk'e ulaşamayan aile bireyleri komşulardan yardım istedi. Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine komşuları, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur'un (86) gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi'ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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