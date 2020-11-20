Nallıhan'da toplu balık ölümleri dikkat çekti - Son Dakika

Nallıhan'da toplu balık ölümleri dikkat çekti

Ankara ve Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarıyar Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri dikkat çekiyor.

Ankara ve Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarıyar Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri dikkat çekiyor. Başkent'te Nallıhan'ın simgesi haline gelmiş Sarıyar Barajı'nda bulunan baraj göletinde balıkların toplu şekilde suyun üzerine çıkarak ölmesi bölge halkının dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar, gölün dibinde 30-40 metre çamur katmanı oluştuğunu ve bu oluşan çamur katmanının yaydığı metan gazı yüzünden balıkların oksijensiz kalarak öldüğünü söyledi. Her gün yüzlerce balığın baraj gölünün kıyısına vurduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. (Doğukan Can Yüksel/İHA)

Son Dakika

Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi

65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı

"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu

Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı

"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü

Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu