Ankara'nın Nallıhan ilçesinden 65 kişi umre ibadeti için kutsal topraklara hareket etti.
İlçe Müftülüğü tarafından Yeni Caminin bahçesinde düzenlenen programda yakınlarıyla vedalaşan yolcular, dualarla uğurlandı.
Programa, Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'dan 65 Kişi Umreye Uğurlandı - Son Dakika
