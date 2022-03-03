Nallıhan'dan kısa kısa - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına araç bağışında bulunuldu.

Alkim Alkali Kimya AŞ. tarafından vakfa bir hizmet aracı hibe edildi.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Alkim Alkali Kimya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora'ya bağışlarından dolayı teşekkür etti.

Sarıyar HES'in türbinleri yenileniyor

Nallıhan ilçesi sınırları içinde bulunan ve ilk elektriğini 1956 yılında üreten Sarıyar Hidroelektrik Santrali'nin (HES) türbinleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) HİDRO Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi'nde yenilenmeye başladı.

TOBB ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Sarıyar HES Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Araştırma-Geliştirme Projesi" ile EÜAŞ tarafından işletilen Sarıyar Barajı'ndaki ömrünü tamamlamış türbinler sökülerek tamamen yerli imkanlarla TOBB ETÜ'de tasarlanıp test edilecek, üretimi de Türkiye'de yapılacak yeni türbinlerle değiştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkez direktörü Doç. Dr. Kutay Çelebioğlu, "Yeniden tasarım, model imalatı ve IEC 60193 standardına uygun model testleriyle devam edecek olan Sarıyar Projesi'nin, imalat fazı haricindeki çalışmaları merkezimizde 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır. İlerleyen süreçte türbin ve aksamlarının imalatı, sahadaki mevcut ekipmanların sökümü ve yeni üretilen türbinlerin kurulumu yapılacak olan projede, ilk türbin 2023 yılının mart ayında devreye alınacaktır. 20 milyon avro bedelli, 54 ay sürecek projeyle toplam 200 MVA kurulu gücündeki 4 ünite günümüz teknolojileriyle yenilenmiş olacak ve Ankara'nın enerji ihtiyacına cevap verecektir." ifadelerini kullandı.